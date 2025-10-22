Demokratlardan Trump'a "Batı Şeria" mektubu

Amerikan Axios haber platformunun ilk olarak paylaştığı haberde, Demokrat senatörlerin Trump'a gönderdiği İsrail mektubu paylaşıldı.

Adam Schiff ile Chuck Schumer'in öncülüğünü yaptığı ve toplam 46 senatörün imza attığı mektup, ABD Kongresindeki İsrail aleyhindeki çıkışların son örneği olarak dikkati çekti.

Mektupta, Demokrat senatörler, Trump'tan İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak etmesine karşı duruşunu "güçlendirmesini" istedi. Senatörler, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu tutumu yeniden vurgulamanın "çok zamanlı ve iyi olacağını" Trump'a iletti.