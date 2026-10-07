Demokratlardan Trump’ın damadının yatırımlarına inceleme!

CNN'in haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin en üst düzey Demokrat üyesi Robert Garcia, Kushner'ın yatırım şirketi Affinity Partners'a mektup göndererek şirketin Orta Doğu'daki ticari faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi talep etti.

Mektupta, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin Demokrat üyelerinin, Kushner'ın şirketinin yatırımlarına yönelik inceleme başlattığını aktaran Garcia, Trump ve ailesinin iktidara erişimlerinden mali kazanç sağlayıp sağlamadıklarının da araştırıldığını belirtti.

KUSHNER'İN AVUKATI İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan, Kushner'in avukatı ise iddiaları reddederek Kushner'ın yatırım kararlarında herhangi bir rolü olmadığını kaydetti.

CNN'in haberinde Kushner'e ait Affinity Partners şirketinin en büyük paya sahip olduğu Phoenix Financial'ın, İsrail ordusuna tedarik sağlayan 9 şirkete en az 456 milyon dolarlık yatırım yaptığı öne sürülmüştü.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör