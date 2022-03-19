Deniz canavarının fosili çölde bulundu

Peru
'da bilim insanları 36 milyon yıl öncesine ait bir balina fosilini tanıttı. Ica bölgesindeki Ocucaje Çölü
'nde 2021 sonlarında kuru kayalardan çıkarılan fosile araştırmacılar "Ocucaje Avcısı" adını verdi. Bilim insanları bu çölün milyonlarca yıl önce sığ bir deniz olduğunu ve kum tepelerinde birçok ilkel deniz memelisine ait kalıntıların yer aldığını söyledi. Araştırmacılara göre, tam bir deniz canavarı olarak ifade edilen "Ocucaje Avcısı", yaklaşık 17 metre uzunluğunda, devasa ve güçlü dişlerini kullanarak köpekbalığı
, sardalya
ve orkinosla beslenen ve bugünkü balinaların atası olan bir memeliydi.