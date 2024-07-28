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Giriş Tarihi: 29.7.2024

Deniz tabanında Roma mozaiği

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Deniz tabanında Roma mozaiği
İtalya'nın Napoli kıyılarındaki deniz tabanında antik bir Roma villasına ait bir mozaik bulundu. İtalya Kültür Bakanlığı'na bağlı Campi Flegrei Arkeoloji Parkı'nın salı günü yayınladığı sosyal medya aylaşımına göre su altında bulunan mermer zemin denize bakan bir konutun verandasını süslüyordu. Tabanın daha büyük bir kısmının ortaya çıkarılıp onarılması için su altı çalışmaları devam ediyor. Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinde popüler olan ve Julius Sezar ile İmparator Nero'nun evlerinin bulunduğu antik kaplıca kenti Baiae'de inşa edilen villa, jeolojik bir olay sonucu sular altında kalan bir arazinin parçası.
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Deniz tabanında Roma mozaiği
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