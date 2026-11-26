Deniz yetki anlaşması Atina'yı geriyor: Yunanistan'da panik
Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası'nın Bingazi tarafından onaylanması ve Ankara'da kurulan "Tek Libya" masasının ardından Türkiye-Libya hattında peş peşe yaşanan kritik gelişmeler Yunanistan'da alarm zilleri çaldırdı. Atina merkezli Tovima "Hafter itirazların gölgesinde Ankara'da" başlıklı haberinde "Kritik ziyaret dikkat çeken bir zamanlama ile gerçekleşiyor" diyerek Deniz Yetki Anlaşması'na dikkat çekti. Al Jazeera'deki haberde ise Hafter'in ziyareti için "Diplomatik zemini Ankara şekillendiriyor" yorumu yapıldı.
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