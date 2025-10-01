Deprem Filipinler’i sarstı: Yanardağ faaliyete geçti! 69 ölü

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre, dün yerel saatle 21.59'da Filipinler'in Palompon'un bölgesinin batısında ve Cebu eyaleti kıyısında deprem meydana geldi.

HALKA "TETİKTE OLUN" ÇAĞRISI

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. açıklamasında, halka "tetikte olunması ve yerel yetkililerle işbirliği yapılması" çağrısı yaptı.

Marcos, "Sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum ve dualarım yaralılar ve depremden etkilenen herkesle birlikte" ifadesini kullandı.

Filipinler Kızılhaçı Başkanı Richard Gordon ise açıklamasında depremde bazı kiliselerin kısmen çöktüğünü ve bazı okullar boşaltıldığını bildirdi.