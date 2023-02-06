Deprem Suriye’yi de vurdu: 1356 ölü

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem 300 kilometre uzaklıktaki ülkelerde bile hissedildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Mısır, Lübnan, Filistin, İsrail, Ürdün, Yunanistan, İtalya, Gürcistan, Ermenistan, Romanya ve Irak gibi ülkelerden sarsıntının hissedildiğine dair bilgiler paylaşıldı. Türkiye'nin ardından depremden en kötü etkilenen ülke ise Suriye oldu. İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illeri şiddetli bir şekilde sarsıldı. İlk belirlemelere göre Suriye'de en az 1356 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı. Başkent Şam'da 40 saniye süren depremde insanların geceyi sokakta geçirdiği bildirildi. Bölgeden gelen yıkım görüntüleri depremin Suriye'deki etkisini de ortaya koydu. Evlerinden kaçabilenler, dondurucu soğukta dışarıda kaldı. Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye Sivil Savunması enkaz altında çok sayıda insanın olduğunu ve zamanla yarışıldığını bildirdi. Yetkililer, durumu felaket olarak nitelendirirken ülkenin kuzeybatısı "afet bölgesi" ilan edildi. Uluslararası topluma acil yardım çağrısı yapıldı. Ölü sayısının düşünülenden fazla olacağı belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Lübnan'da deprem nedeniyle can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Birkaç binada çatlaklar oluştu. Irak'ta da deprem Erbil, Duhok ve Musul kentinde hissedildi. Ölü ya da yaralı bildirilmedi.