Depremin vurduğu Myanmar’da aşırı sıcak yaşamı zorlaştırıyor

Myanmar'da meydana gelen ve 3 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki depremin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları, 40 dereceyi bulan sıcaklık, elektrik kesintisi ve temiz suya erişim kısıtlığının yanı sıra ordunun sivillere yönelik saldırıları nedeniyle sekteye uğruyor. Ekipman, insan kaynağı ve mali destek eksikliğiyle süren çalışmalar, 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle daha da zorlaşıyor. Tüm bu sorunlara elektriğin kesilmesi, içme suyuna erişim kısıtlılığı ve ilerleyen aylarda gelmesi beklenen muson yağmurlarının eklenmesi, çadırlarda yaşamak zorunda kalan bölge sakinlerinin hayatlarının tehlikeye girmesine neden oluyor. Yetkililer, yaz mevsiminde gerçekleşen depremin ardından salgın hastalıkların çıkabileceği uyarısında bulunuyor.