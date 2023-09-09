Depremin yıktığı Fas’a Putin’den taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Fas Kralı 6. Muhammed'e taziye mesajı gönderdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, mesajında ülkenin merkez bölgelerindeki yıkıcı depremin trajik sonuçları dolayısıyla taziyelerini iletti.

Putin, "Rusya, dost Fas halkının duygularını ve üzüntüsünü paylaşıyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve destek sözlerimi, bu doğal afetten zarar gören herkese acil şifa dileklerimi iletiniz." ifadelerine yer verdi.