Derhal ateşkes için görüşmeler başlayacak

Dünya dün ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesine kilitlendi. Heyecanla beklenen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin ruhu ve tonunun mükemmel olduğunu belirten Trump, "Rusya ile Ukrayna arasında derhal ateşkes ve daha da önemlisi savaşın sonu için müzakereler başlayacak" dedi. Telefon görüşmesinin yapıcı ve kıymetli olduğunu kaydeden Putin ise "Trump, çatışmaların sona ermesi ve ateşkes konusundaki tutumunu ortaya koydu. Ben de Rusya'nın da Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesinden yana olduğumuzu aktardım" diye konuştu. Ukrayna'da belirli bir süreliğine ateşkes için "uygun anlaşmalara" varılması gerektiğine işaret eden Putin, "İstanbul'da (Ukrayna ile) temasların yeniden başlaması, tarafların genel olarak doğru yolda olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.