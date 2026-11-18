Deutsche Bank’taki usulsüzlükler sızdırıldı
ABD ve Avrupa'daki siber saldırıların arttığı bir dönemde bu kez de Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a ait 15 milyondan fazla belge sızdırıldı. Belgeler, bankanın geçmişteki tartışmalı iş uygulamalarını ve denetim zafiyetlerini ortaya koydu. Sızdırılan belgeler, Deutsche Bank'ın Ukrayna savaşının başlamasından kısa süre önce Putin'in yakın çevresindeki isimler de dahil olmak üzere Rus iş insanlarıyla iş ilişkilerini genişletmeyi hedeflediğini ortaya koydu. En çarpıcı detay ise bankanın cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile ilişkili yaklaşık 600 milyon dolarlık şüpheli para transferine aracılık ettiği belirlendi. Bu tutarın daha önce kamuoyuna yansıyan rakamların çok üzerinde olduğu kaydedildi. Öte yandan ABD'de 2019'da cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in otopsi raporunu inceleyen adli tıp uzmanı Prof. Dr. Michael Freeman, Epstein'in intihar etmediğini, boğularak öldürüldüğünü öne sürdü. 18 yaşın altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, İsrail ajanı olmakla suçlanıyor.