Dev ayak kardeşliği

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) fırtınalar estiren emekli yıldız oyuncu Shaquille O'Neal, attığı efsane basketlerinin yanı sıra yaptığı yardım kampanyalarıyla da adından sık sık söz ettiriyor. Shaquille O'Neal (51) bu sefer ayağına göre ayakkabı bulamayan gencin yardımına koştu.Ünlü basketçi geçen ay 57 numara olan ayağına göre ayakkabı bulamayan 14 yaşındaki lise öğrencisi Eric Kilburn'un hikâyesini sosyal medya platformu Instagram'dan öğrendi. Çocuklarına göre ayakkabı bulamayan gencin ailesinin çağrısına kayıtsız kalamayan NBA yıldızı, gönderiye "Seni yakaladım koca adam" yorumunu yaptı. O'Neal, Kilburn ailesiyle iletişime geçti.Ayaklarının büyüklüğüyle herkesi şaşırtan Eric, kısa süre sonra Reebok ve Shaquille O'Neal'dan bir hediye aldı. Reebok ona O'Neal için özel tasarlanan 5 çift spor ayakkabısı gönderdi. NBA efsanesi, daha sonra Kilburn'e özel ayakkabı yapan bir ayakkabı tasarımcısıyla bağlantı kurmayı teklif etti. Ünlü spor markaları Under Armour ve Puma da özel kramponlar ve spor ayakkabılar için Eric'i ziyaret etti.Hediyeler ve destek karşısında şoke olduğunu dile getiren Eric, Shaquille O'Neal'ın onu aramasından büyük mutluluk duyduğunu ve bunun kendisini cesaretlendirdiğini dile getirdi. Her ikisi de 1.80 boyunda olan gencin ebeveynleri Rebecca ve Eric Sr., yardım istedikleri Nike ve Adidas tarafından geri çevrildikten sonra Eric'in hikâyesini duyurmaya karar verdiklerini belirtti.