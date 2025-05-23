Dev gemi evin bahçesine girdi

Norveç'in Trondheim kenti yakınlarındaki Byneset bölgesinde yaşayan Johan Helberg, sabah kalkıp gözlerini açtığında karşısında dev bir konteyner gemisi buldu. Kıyıya oturan 135 metrelik yük gemisi, Helberg'in evinin sadece birkaç metre uzağında durdu. Helberg, olaydan komşusunun panik halinde kapısını çalmasıyla haberdar oldu. O anları anlatan Helberg, "Günün o saatinde kapıyı açmak istemem ama kapı çalınca pencereye yöneldim. Büyük bir gemi gördüm. Üst kısmını görebilmek için boynumu bükmek zorunda kaldım. Gerçeküstü bir manzaraydı" dedi. Kıbrıs bayraklı NCL Salten adlı yük gemisinin, olay sırasında güneybatı yönünde Trondheim Fiyordu üzerinden Orkanger'e doğru ilerlediği belirtildi. Gemide 16 mürettebat bulunuyordu ve olayda yaralanan olmadı.Kaza nedeni henüz bilinmiyor; Norveç polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Johan Helberg, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle özetledi: "Çok iri yapılı bir komşu ama yakında gider."