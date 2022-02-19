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Giriş Tarihi: 19.2.2022

Dev toz bulutu geliyor

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Dev toz bulutu geliyor

Sahra Çölü’nden gelerek Akdeniz’e ulaşan dev toz bulutu, Türkiye’ye doğru yaklaşıyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Kopernik Programı kapsamında geliştirdiği Sentinel-3 uyduları, 15 Şubat'ta Sahra Çölü'nden yola çıkan devasa büyüklükteki toz bulutunun ilerleyişini görüntüledi. Uydu görüntülerinde, Kuzey Afrika'daki çölden gelen kum ve toz karışımı olan bulutun Akdeniz'i geçişi görülüyor. Toz kütlesinin önce Yunanistan'ı, ardından Türkiye'yi yakın zamanda etkisi altına alması bekleniyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) göre toz bulutu, Güney Avrupa'yı etkisi altına aldı. Kopernik Programı'ndan geçen ay gelen veriler, toz kütlesinin Kanarya Adaları'nı büyük ölçüde etki altına aldığını gösteriyor. Kütle, İspanya'ya bağlı adaları kaplayarak gökyüzünün turuncuya dönmesine, görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine neden oldu.
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Dev toz bulutu geliyor
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