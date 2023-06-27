Devlet Başkanı Lukaşenko duyurdu! Wagner lideri Prigojin’in Belarus’ta

KRİZ ANINDA PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ!

Geçtiğimiz cumartesi günü yerel saatle 10.00'da Rusya'nın güneyinde artan kriz hakkında Putin ile telefonda görüştüğünü belirten Lukaşenko, "Anladığım kadarıyla en tehlikeli şey, durumun ne olduğu değil, nasıl gelişebileceği ve sonuçları. Ayrıca, isyanı sona erdirmek için alınan sert bir karar olduğunu da fark ettim. Putin'e acele etmemesini önerdim" dedi.

Prigojin ile iletişime geçilmesini önerdiğini aktaran Lukaşenko, Putin'in daha sonra kendisine Prigojin'in telefon aramalarına cevap vermeyeceğini söylediğini ifade ederek, bu nedenle Prigojin ile iletişim kurmak için telefon numaraları bulmaya çalıştığını aktardı.