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Giriş Tarihi: 26.10.2023 23:52

Devlet televizyonu duyurdu: İsrail esir takasına hazır

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları sırasında esir alınan kişiler için anlaşmayı değerlendirmeye hazır olduğunu duyurdu

AA
Devlet televizyonu duyurdu: İsrail esir takasına hazır

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail, Katar ve Mısır'ın aralarında bulunduğu arabuluculara, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla geniş çaplı bir takas anlaşmasını değerlendirmeye hazır olduğu bilgisini iletti.

Haberde, muhtemel bir anlaşmanın "Hamas'ın elinde bulunan çok sayıdaki esirin serbest bırakılmasını içerdiği" bilgisine yer verildi.

Hamas'ın şartlarının ise "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmesi, Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve ateşkes" olduğu kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu açıklamıştı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde bugün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurmuştu.

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Devlet televizyonu duyurdu: İsrail esir takasına hazır
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