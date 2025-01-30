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Giriş Tarihi: 30.1.2025 19:21 Son Güncelleme: 30.1.2025 19:33

Devrik Esed rejiminin bir zehir deposu daha ortaya çıktı!

Suriye'de yeni hükümete bağlı Genel Güvenlik idaresi güçleri Humus’ta yapılan aramalarda devrik Esed rejiminin zehir depolarından birini daha ortaya çıkardı.

AA
Devrik Esed rejiminin bir zehir deposu daha ortaya çıktı!

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri ve depoları gün yüzüne çıkarılıyor. Alınan ihbar üzerine harekete geçen geçici hükümete bağlı birlikler, Humus ilinin Zehra Mahallesi'nde uyuşturucu madde üretilen ve paketlenen bir depoyu daha tespit etti. AA ekibi depoyu görüntüledi. Kayıtlarda, depoda captagon tipi uyuşturucular bulunduğu görülüyor.

MİLYARLARCA DOLAR KAZANIYORLARDI

Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde etti. Mahir Esed'in başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkelerine ve dünyaya sevk etti.

İngiliz hükümetinin tahminlerine göre Esed, captagonda küresel üretimin yüzde 80'inden sorumluydu. Küresel captagon ticaretinin yıllık değerinin 10 milyar doları bulduğu, devrilen Esed ailesinin yıllık karının ise 2,4 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

AA ekibi, 18 Ocak'ta da Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin Lazkiye ilindeki limanda bulunan ve Genel Güvenlik İdaresi güçleri tarafından ele geçirilen en büyük uyuşturucu depolarından birine ulaşarak, depoyu, tırlar dolusu uyuşturucu maddeyi ve bunların gizlendiği eşyaları görüntülemişti.

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Devrik Esed rejiminin bir zehir deposu daha ortaya çıktı!
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