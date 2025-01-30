Devrik Esed rejiminin bir zehir deposu daha ortaya çıktı!

MİLYARLARCA DOLAR KAZANIYORLARDI

Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde etti. Mahir Esed'in başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkelerine ve dünyaya sevk etti.