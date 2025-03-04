Devrik rejim güçlerinden hain saldırı: Yeni yönetime bağlı güçler pusuya düşürüldü
Devrik Beşar Esad rejimi unsurları Suriye’nin Lazkiye kentinde yeni yönetime bağlı güvenlik güçlerine saldırı düzenledi. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi.
Suriye Haber Ajansının (SANA) güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, devrik Esad rejimi unsurlarınca Lazkiye'nin Daatour Mahallesi'nde Savunma Bakanlığına bağlı güçlere kurulan pusuda 2 kişi hayatını kaybetti.
İç Güvenlik İdaresi, Daatour ile çevresindeki birkaç mahallede geniş çaplı güvenlik operasyonu başlattı.