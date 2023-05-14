Dezenformasyona darbe! Twitter’dan operasyonel hesaplara engelleme

HER TÜRLÜ SENARYO ÇALIŞILDI

Seçim güvenliği için olası her türlü senaryoyu çalışarak tüm alanlarda tedbirler alan yetkililer, seçim güvenliğinin olası bir siber saldırı ile baltalanması ihtimaline karşı da önlemler aldı.

Güçlü bir siber güvenlik altyapısı tesis edilmediği takdirde seçim sırasında seçmen kayıt teknolojileri, oylama, oy sayma teknolojileri, sonuç iletim ve toplama teknolojileri, sonuçların yayınlanması için web siteleri ve diğer çevrimiçi seçimle ilgili hizmetler, kurumsal ve özel e-posta hesapları ve iletişim sistemlerinin hedef olabileceği ihtimali değerlendirildi.

Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurumu için seçim bölgelerinden gelen verinin bütünlüğünün bozulmaması, zaman damgası ile inkar edilemez hale getirilmiş olması, gizli verinin dışarı sızmadan iletilmesi, bilginin verinin eksik iletilmemesi büyük önem taşıyacak.