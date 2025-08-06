Didim açıklarında Türk balıkçılarına Yunan tacizi! Anında müdahale edildi...

Edinilen bilgiye göre, trol tekneleriyle uluslararası sularda avlanan Türk balıkçıları, Yunan botlarının tacizine maruz kaldı. Bunun üzerine durum Türk Sahil Güvenliğine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye bir Sahil Güvenlik botu ve bir helikopter sevk edildi. Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle Yunan botlarının taciz girişimi sonlandırıldı. Olay anları ve sonrasında yaşananlar Didim Balıkçılar Derneği'nin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Türk balıkçılarının güvenli şekilde Didim Limanı'na dönüş anları da yer aldı.

Yaşanan taciz olayıyla ilgili değerlendirme yapan Didim Balıkçılar Derneği Başkanı Ahmet Satılmış ise "Geçtiğimiz günlerde limanın hemen açığında Eşek adası var. Bizim Türk balıkçıları trol tekneleriyle avlanmaya gidiyor. Bizim balıkçılar uluslar arası sularda avlanmaya gidiyor. Yunan botu taciz ediyor ve kaçıyor. Daha sonra bizim Türk Sahil Güvenlik botları müdahale etti ama bizim balıkçılar bu tür durumda mağdur oluyor. Yetkililerin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz, balıkçılarımızın arkasındayız ve gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi.