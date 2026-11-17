Dünyanın dört bir yanı sıcak çatışmalarla çevrilmiş durumda. Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze soykırımı, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, Sudan ve Yemen'deki çatışmalar ve dahası... Yaşanan tüm bu küresel kaotik havaya bir de son zamanlarda dijital sabotajlar eklenmiş durumda. Çok sayıda ülkedeki marketler, havalimanları, hastaneler, enerji tesisleri ve devlet kurumlarına yönelik yapay zekâ destekli saldırılar yaşanıyor. Dijital kaos krizine son olarak ABD'deki uçak skandalları eklendi. Ülkeler, söz konusu olayların arkasında kimlerin ya da hangi devlet bağlantısının olduğunu net bir şekilde açıklamıyor. Baş şüpheliler olarak İsrail, Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore gibi ülkeler öne çıkıyor. Özellikle Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri ile ABD tarafı, İran-Çin-Rusya üçgenini suçluyor. Ancak uzmanlar dijital saldırılarının arkasındaki baş şüphelinin İsrail olduğuna ve Batı'nın bunu dile getiremediğine dikkat çekiyor.

ABD'Lİ ŞİRKET İSRAİL BAĞLANTILI

Dijital saldırıların son örneği ise ABD'de uçuşları durduran iletişim krizi oldu.

ABD'de Federal Havacılık İdaresi (FAA), 13 Kasım'da hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı.

11 bin 500 uçuşu etkileyen aksaklıklar ancak dün düzene sokuldu.

ABD'li yetkililer soruna teknik bir arızanın neden olduğunu duyurdu.

Ancak sosyal ağlarda binlerce ABD'li, L3Harris Technologies şirketinin geçen yıl yaptığı bir anlaşmaya dikkat çekti. ABD merkezli bu firma, ABD Ulusal Hava Sahası Sistemi'nden sorumlu ve geçen yıl tüm verilerini İsrail ile paylaşma anlaşması yaptı.

NETANYAHU SAVAŞ İSTİYOR

Sosyal medya kullanıcıları, ABD'de havalimanlarında yaşanan aksaklığın arkasında İsrail'in parmağının olabileceğine dikkat çekti. Peki İsrail'in bu tarz siber kaos ile amacı ne? Uzmanlara göre bunun cevabı net: İsrail, ABD'yi bir kez daha savaşa sokmak istiyor. 28 Şubat tarihinde ABD'yi İran'a karşı savaşa sokan İsrail bu savaşın sürmesini istiyor. ABD Başkanı Donald Trump ise 3 Kasım'daki ara seçimleri kaybetmelerinin sebebi olarak "Halkın İsrail'den hoşnutsuzluğunu" göstermişti. Yani Trump yönetimi artık İran ile savaşı uzatmak istemiyor. Ancak ülkesinde koltuğunu kaybetmekle karşı karşıya kalan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatarak başbakanlığını korumak istediği düşünülüyor.

ABD BANKALARINDA ERİŞİM KRİZİ!

ABD'de çok sayıda bankaya erişim sorunu yaşandığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, dün TSİ 18.00 civarında Chase, US Bank, Wells Fargo, Capital One gibi bankaların çevrim içi hizmetlerine erişimde sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri gelmeye başladı. Bankacılık hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar dolayısıyla kullanıcıların ciddi sıkıntılar yaşadığı kaydedildi. Chase'in yaptığı açıklamada, yaşanan sorunun giderilmesine çalışıldığı belirtildi.

YAPAY ZEKÂ SALDIRILARI ARTIRIYOR

Yapay zekânın kontrolsüz gelişimine dair uyarılar bir süredir dünyanın gündeminde. Peş peşe gelen yapay zekâ kaynaklı siber saldırılar endişeyi büyütüyor. Artık bu teknolojiyi geliştiren uzmanlar bile tedirgin.

TEL AVİV'DEN SAHTE BAYRAK OPERASYONU

Son günlerde Avrupa'da devlet kurumlarına yönelik siber casusluk iddiaları, okullara gönderilen sahte bomba ihbarları ve kritik altyapılara yönelik saldırılar gündemde. İtalya'da dün bazı okullara yeniden bomba ve zehirleme tehdidi içeren e-postalar gönderildi. İran Devrim Muhafızları, Fransa'da yüzlerce marketin soğutma sistemini hedef alan siber saldırıların arkasında oldukları yönündeki suçlamaları reddetti. Tahran yönetimi, İsrail'in İran karşıtı algı oluşturmak amacıyla "sahte bayrak operasyonları" yaptığını açıkladı.

UÇAK KAÇIRILMA OYUNU TUTMAMIŞTI

Ekim ayında Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçakta 'kaçırma krizi' yaşanmıştı. Yardımcı pilotun uçağı kaçırmak istediği ve İsrailli yolcuların kontrolü ele alarak durumu düzelttiği ileri sürülmüştü. Hatta 'kahraman yolcu' saatler içerisinde Netanyahu ile bir araya gelmişti. Netanyahu olayı, "11 Eylül benzeri saldırı girişimi" olarak sunmuştu, ancak ülkesindeki siyasileri bile inandıramamıştı. Olay "Netanyahu'nun kaos arayışı" olarak yorumlanmıştı.

SİVİL KURUMLAR KİLİTLENİYOR

Fransa ve Belçika gibi çok sayıda ülkede süpermarketlerin soğutma sistemlerine milyonlarca euroluk zarar neden olan siber saldırılar düzenlendi.

İtalya ve İrlanda gibi ülkelerde 7 bin 70'ten fazla okula bomba tehdidi içeren anonim e-postalar gönderildi. Korkuyla okullar tahliye edildi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde hava trafiğini baskı altına alan siber saldırılar ve hibrit tehditler yaşandı. Bir günde en az 27 yolcu uçağı bomba ihbarlarının hedefi oldu.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un Outlook, Teams ve Copilot gibi hizmetlerinde küresel bir erişim sorunu yaşandı. 74 ülke ve bölgede sorunlar bildirildi. Siber saldırı olabileceği iddia edildi. Microsoft, siber saldırı belirtisi olmadığını belirtse de net bir açıklama yapılmadı.

FİLİSTİN'İ DESTEKLEYEN ÜLKELER HEDEFTE

Son zamanlarda sıra dışı kazaların ya da sabotajların yaşandığı birçok ülkenin Filistin'i destekleyen açıklamalar yapmasına da dikkat çekiliyor. En belirgin örnek ise İspanya olarak karşımıza çıkıyor. Gazze'deki katliamlara ses çıkaran İspanya'da birden fazla ölümcül tren kazası yaşandı. Çok sayıda İspanyol yorumcu ve gazeteci "Kazalar tesadüf değil, İsrail parmağı olabilir" açıklaması yaptı.

TÜRKİYE TEDBİRLERİNİ ALDI

ABD'de hava trafik kontrol sistemlerinde yaşanan teknik arızaların uçuşlarda büyük çaplı iptallere sebep olmasının ardından, havacılıkta Avrupa lideri olan Türkiye'de de tedbirler artırıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından uluslararası standartlar ve kurumsal yapılanmalar doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, siber güvenlik risk analizi sonuçlarına göre tespit edilen her bir siber güvenlik riskine ilişkin stratejiler belirlendi. Havacılık işletmeleri tarafından kullanılan sistem, yazılım ve cihazlarda yer alan güvenlik açıklarının erken tespit ve önlemi için çalışma başlatıldı. Firmaların siber olaylara müdahale ekiplerince işletmelere yönelik sızma testleri gerçekleştirilerek siber dayanıklılıkları ölçülecek. Dar ve geniş kapsamlı sızma testleri sonrasında tespit edilen zafiyetler giderilip doğrulama testleri ile sistem güvenliği onaylanacak. ANKARA

İSRAİL BASINI, TRUMP'A SUİKAST PLANI İDDİASINI YAYIYOR

İsrail, İran'a karşı yeniden savaş başlatmak için Trump'a yönelik suikast yalanlarını da sürdürüyor. İsrail merkezli Hayom gazetesi önceki gün bir kez daha "İran drone saldırısı ile Trump'a suikast düzenleyebilir. Bu durumu İsrail, ABD'ye iletti" şeklinde bir haber geçti. ABD'liler ise bu haberler hakkında "İsrail bizi 'İran'ın nükleer silahı var' yalanı ile savaşa sürükledi, şimdi de suikast yalanı ile savaşı sürdürmek istiyor" şeklinde tepki gösterdi.