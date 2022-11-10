Dilek Ertek için gıyabi cenaze namazı kılınacak

24 Ekim'de Bahamalar bayraklı Norwegian Spirit adlı seyahat gemisiyle çıktığı gezide Fransız Polinezyası'nda Tahiti açıklarındayken Güney Okyanusu'na düşerek kayıplara karışan iş kadını Dilek Ertek için gıyabi cenaze namazı kılınacağı açıklandı. Günler süren aramalara karşın kendisine ulaşılamayan Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un avukatı Didem Konaş Büyükpınar tarafından kamuoyu ile paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Merhum Dilek Ertek için 14.11.2022 Pazartesi günü Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Kamuoyunun bilgisine".

Dilek Ertek'in sevgilisi olduğu iddia edilen İsviçreli mimar Artur Fucsberger'in(71) olaydan sonra ifadesi alınmış, Fucsberger delil yetersizliği gerekçe gösterilerek serbest bırakılmıştı.