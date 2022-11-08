Dinozorlardan kalma sıradışı canlılar bulundu

Keşif seferine çıkan deniz biyologları, Avustralya'nın batı kıyısından 2 bin 500 kilometre uzaktaki derinliklerde bir dizi sıradışı hayvan tespit etti. Derinliklerin tuhaf sakinleri arasında kendine mercanlardan yuva yapan yengeçler, yarasa balıkları, kanatlı balıklar ve hatta uzun bacaklı balıklar vardı. Keşfin ardındaki Victoria Müzesi araştırmacıları, gözlemledikleri canlıların üçte birinin yeni türler olduğunu düşünüyor. Örnek olarak toplanan hayvanlardan elde edilen DNA, incelenerek hangi türlere ait olduğu belirlenecek. Bölge dinozorlar döneminde oluşmuş devasa deniz dağlarıyla kaplı. Ayrıca Pasifik ve Hint Okyanusları arasındaki kritik bir kavşakta yer alıyor.