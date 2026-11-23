İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında arabulucu ülkeler aracılığıyla yürütülen görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Diplomasi penceresi hala açık ve görüşmeler devam ediyor" dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın nükleer silah edinmesini engelleyecek kalıcı bir anlaşma yapacağını söyledi. Bu arada ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanan Demokratlar, Ocak 2027'de Meclisin kontrolünü devralmalarının ardından İran'la savaşı sona erdirmek için kararlılıkla hareket edeceklerini söylüyor.



KORKUDAN ASKERİ ÜSSE TAŞINDI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın kendisine yönelik tehditleri nedeniyle askeri üste kaldığını doğrularken, üste yaşamın iyi gittiğini söyledi. Son dönemde, İran tehditleri iddialarıyla Donald Trump yönetiminden başka yetkililer de güvenlik nedeniyle evlerinden taşınmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör