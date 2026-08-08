Diş kliniğine silahlı saldırıda iki tutuklama

İl Emniyet Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Silvan ilçesindeki bir diş kliniğine yönelik 28 Temmuz 2026 günü gerçekleştirilen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak; yapılan araştırmalar neticesinde Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan kapsamlı çalışmalarda, olaya karıştığı tespit edilen S.N.Ç., M.B., M.Ş.D. ve S.E. isimli 4 şüpheli yakalanmıştır.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B., Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmış; S.N.Ç. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen M.Ş.D. ve S.E. isimli 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör