Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Türkiye-Azerbaycan Siyasi İstişareleri çerçevesinde Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler, güncel uluslararası meseleler, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere, bölgesel iş birliği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye-Azerbaycan Siyasi İstişareleri, Ekinci ile Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov başkanlığındaki heyetler arasında Bakü'de gerçekleştirildi.

İstişarelerde, Azerbaycan'la ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.