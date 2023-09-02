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Giriş Tarihi: 2.9.2023 14:02

Dışişleri Bakanı Bakan Fidan’dan İran ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti doğrultusunda 3 Eylül Pazar günü İran’a bir ziyaret gerçekleştirecek.

DHA
Dışişleri Bakanı Bakan Fidan’dan İran ziyareti

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle İran İslam Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle 3 Eylül 2023 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'ni ziyaret edecektir. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Tahran'da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, İran'la iş birliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

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Dışişleri Bakanı Bakan Fidan’dan İran ziyareti
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