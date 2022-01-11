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Giriş Tarihi: 11.1.2022 12:48

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın Çin’i ziyaret edecek

İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın Çin’i ziyaret edecek

Çin Dışişleri Bakanlığı, Bakan Çavuşoğlu'nun yarın Çin'i ziyaret edeceğini bildirerek, elde edilen verimli sonuçlar destek çekti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Çin'i ziyaret edeceği belirtildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yarın bir araya geleceğini belirtti. İki bakanın, ülkeler arasında ikili ilişkileri ve uluslararası ile bölgesel meseleleri ele alacağını da ekleyen Wenbin, Çin ile Türkiye arasındaki üst düzey temas ve iletişimin sürdüğünü, iş birliğinde verimli sonuçlar elde edildiğini de hatırlattı. İki ülkenin Covid-19 salgınında da ele ele verdiğini ve stratejik ortaklığını derinleştirmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

50. YIL KUTLAMALARI

Wang ayrıca, 2021 yılında iki ülkenin diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıldönümünü kutladığına da işaret ederek, "Çin, iki devlet başkanının vardığı önemli uzlaşıların hayata geçirilmesi, iki tarafın temel çıkarlarına dair hususlarda karşılıklı anlayış ve destek gösterilmesi, iki ülkenin kalkınma stratejilerinin kenetlenmesinin güçlendirilmesi, ikili ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli gelişiminin teşvik edilmesi için Türkiye ile birlikte çalışmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Wang, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da cuma günü Çin'e bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın Çin’i ziyaret edecek
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