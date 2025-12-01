Dışişleri Bakanı fidan Alman basınına konuştu: Putin barışa hazır

Almanya ziyaretinden sonra İran'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman basınından Welt am Sonntag gazetesine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyrine yönelik soru üzerine tarafların eskiye kıyasla barışa daha fazla hazır olduklarını dile getirdi. Fidan, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin de belirli koşullar altında ateşkesi ve kapsamlı bir barış anlaşmasını kabul etmeye hazır. Bu durum Ukrayna tarafına iletildi ve biz de bunun bazı boyutlarına angaje oluyoruz. Bu savaş Rusya'ya da çok fazla maliyet çıkarmaktadır" ifadesini kullandı.

İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ

Fidan, her ülkenin ulusal güvenliğini koruma hakkına ve yükümlülüğüne sahip olduğunu hatırlatarak, bu nedenle, halihazırda tartışılan barış anlaşmasının sadece Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için değil, aynı zamanda tüm Avrupa için kalıcı istikrar sağlamak açısından da çok önemli olduğunu bildirdi. Bu bağlamda, Avrupa güvenliğinin nasıl garantiye alınabileceği açısından önerilen anlaşmanın bazı maddelerinin "daha yakından" incelenmesi gerektiği mesajını veren Fidan, bunu yeni saldırıları önlemek için tarihi bir fırsat olarak gördüğüne değindi. Fidan, böyle bir anlaşmanın "sarih taahhütler" içermesi gerektiğine vurgu yaparak, böylece uzun yıllar barış sağlanabileceğini kaydetti. Bakan Fidan, Avrupa güvenlik yapısı konusunda İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye ve İtalya gibi ülkelerin bir araya gelmesi gerektiği ve tartışmayı yönlendirmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi olma sürecine ilişkin ise Fidan, Ankara'nın AB'ye üye ülke olmayı tercih edeceğini ancak bunun için Avrupa'nın adım atması gerektiğini kaydetti.

İRAN İLE SİYONİZME KARŞI ORTAK DAYANIŞMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında gittiği İran'da mevkidaşı Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, başta Filistin ve Gazze olmak üzere Suriye, Lübnan, İsrail yayılmacılığı, nükleer müzakereler, Afganistan-Pakistan arasındaki gerginlik gibi konuları Erakçi ile ele aldıklarını belirterek, İsrail'in bölgesel yayılmacılığının bölge için "bir numaralı güvenlik tehdidi" olduğu konusunda iki ülkenin hemfikir olduğunu söyledi. Erakçi ise ülkesinin terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

'SURİYE'DE EN KRİTİK RİSK İSRAİL'

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Fidan Suriye'nin, ekonomik krizden ve geçmişin yaralarından yavaş yavaş toparlandığına dikkati çekerek devrimden bu yana yaklaşık 500 bin kişinin Türkiye'den Suriye'ye geri döndüğünü hatırlattı. Bu sayının daha da artacağını dile getiren Fidan, Suriye'nin bu kişilerin vatanı olduğu ve ekonomik fırsatlar oluşacağını belirtti. Bölgedeki ülkeler, Türkiye, Almanya, Avrupa ülkeleri ve ABD'nin Suriye'nin kronik sorunlarını çözmek için aynı yönde çaba gösterdiğini anımsatan Fidan, "Bu süreç için en büyük risk İsrail'dir" dedi.