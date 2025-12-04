Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmenin ana gündem başlıklarından birinin Rusya-Ukrayna Savaşı olduğu ifade edildi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesini hedefleyen müzakerelerdeki son durumun değerlendirildiğini belirtildi.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ MASADA

Görüşmede ayrıca Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı. Bakan Fidan, Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki kararlılığını vurgulayarak, "AB üyeliği Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.