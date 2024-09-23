Dışişleri Bakanı Fidan: BM gereken liderliği sergileyemiyor

Dışişleri Bakanı Fidan Geleceğin Zirvesinde şunları söyledi:
BM LİDERLİK SERGİLEYEMİYOR
Hem uluslararası toplumun, hem de Birleşmiş Milletlerin tarihi bir sınavdan geçtiği dönemdeyiz. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler derinleşirken, krizlere ve çatışmalara çözüm üretme kabiliyetimiz giderek azalmaktadır.Küresel eşitsizlik ve adaletsizlik aşırıcılığa zemin hazırlamaktadır.İslam ve yabancı düşmanlığı ise bu mümbit zeminde güç kazanmaktadır. Dünyada, tabiatta, ekonomide, gelir dağılımında, sosyal ve siyasal alanda denge kaybolmakta, dengesizlikler giderek büyümektedir.İnsanlığa yönelik giderek artan tehditler karşısında Birleşmiş Milletler, olması gereken liderliği maalesef sergileyemiyor.
ADİL, KAPSAYICI MODEL
Bugün, küresel sorunlarımıza ortak çözümler üretecek, çaresizliğin yerine umudu, yoksulluğun yerine refahı, haksızlığın yerine adaleti, şiddetin yerine barışı hâkim kılacak etkin bir yapıya çok ciddi ihtiyacımız var.Daha adil, kapsayıcı ve etkili bir çok taraflı modele ihtiyaç duyduğumuzu çok net biçimde görüyoruz.Güvenlik Konseyi başta olmak üzere Birleşmiş Milletler'de kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiği aşikardır. Dünya Beşten Büyüktür.
KARAR ALMA SÜRECİ DEMOKRATİKLEŞMELİ
Genel Kurul'da ezici çoğunlukla kabul edilen kararlar, Güvenlik Konseyi nedeniyle hayata geçirilememektedir. Uluslararası barış ve güvenlik sınırlı sayıda ülkeden müteşekkil "imtiyazlı bir zümrenin" keyfine bırakılmamalıdır.Bu durum, BM'deki karar alma sürecini demokratikleştirmemiz gerektiğini açıkça göstermektedir.
FİNANS MİMARİSİ YENİLENMELİ
Artan kutuplaşma karşısında diyaloğu güçlendirmek için etkili araçlar ve mekanizmalara da ihtiyacımız var. Uluslararası finans mimarisinin yenilenmesi de bir zaruriyettir.
Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasının tek yolu budur. Bu hedefler için her platformda çalışmaya, konuşmaya devam edeceğiz.
YENİ TEKNOLOJİLERE UYUM
Tüm bunları yaparken, dijitalleşme ve yapay zekâ başta olmak üzere yeni teknolojilere de uyum sağlamanın yollarını arıyoruz. "Gelecek Paktı"nın temel unsurlarından olan "Küresel Dijital Mutabakat"ın kabulüne bu minvalde büyük ehemmiyet veriyoruz.
Gelişmiş ülkelerle En Az Gelişmiş Ülkeler arasındaki dijital uçurumun kapatılmasında kritik bir görev üstlenen, ev sahipliğini yaptığımız Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'na uluslararası toplumun desteğini artırmasını bekliyoruz. Bugün bu zirvenin başarısı, çok taraflı sistemde güvenin yeniden inşasındaki kararlılığımız bakımından bir sınav niteliğindedir."Gelecek Paktı" ise bu yolda bize rehberlik edecek, dünya vizyonumuza dair ortak taahhütlerimizi şekillendirecektir.