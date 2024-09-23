Dışişleri Bakanı Fidan: BM gereken liderliği sergileyemiyor

FİNANS MİMARİSİ YENİLENMELİ

Artan kutuplaşma karşısında diyaloğu güçlendirmek için etkili araçlar ve mekanizmalara da ihtiyacımız var. Uluslararası finans mimarisinin yenilenmesi de bir zaruriyettir.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasının tek yolu budur. Bu hedefler için her platformda çalışmaya, konuşmaya devam edeceğiz.

YENİ TEKNOLOJİLERE UYUM

Tüm bunları yaparken, dijitalleşme ve yapay zekâ başta olmak üzere yeni teknolojilere de uyum sağlamanın yollarını arıyoruz. "Gelecek Paktı"nın temel unsurlarından olan "Küresel Dijital Mutabakat"ın kabulüne bu minvalde büyük ehemmiyet veriyoruz.