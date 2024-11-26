Dışişleri Bakanı Fidan: “İnsanlığa karşı işlenen suçlar, cezasızlıkla ödüllendirilemez”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Fidan, 2025'te 20'nci yıl dönümü kutlanacak olan Medeniyetler İttifakı'na ilişkin Çeşitlilik ve karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir topluluk oluşturduk. Yükselen güvensizlik, yanlış algılar ve nefret dalgasına karşı tek insanlığı savunduk. Son 20 yıldaki kararlılığımız uluslararası toplumda da yankı bularak destek gördü. İttifakın Birleşmiş Milletler sistemi içindeki görünürlüğü ve etkinliği güçlendi. Ayrıca Gelecek Paktı'nda yer alan 'kültürlerarası diyalog', 'arabuluculuk' ve 'aşırıcılık' ve 'yabancı düşmanlığıyla mücadele' gibi çeşitli referanslar ittifakın misyonunun bileşenleridir. İttifakın ağının ve erişim alanlarının genişlemesi ve çeşitlenmesi özellikle dikkat çekicidir diye konuştu.

2021 yılında Cenevre ofisinin açılmasının ardından şimdi de İstanbul'da Arabuluculuk, Önleme ve Diyalog Bölgesel Ofisi'ni kurmak üzere çalıştıklarını belirten Fidan, İttifak'ın projeler aracılığıyla her gün insanlara ulaştığını ve barışçıl, kapsayıcı bir dünya için sahada fark yarattığını vurguladı.