Dışişleri Bakanı Fidan: "İsrail'e gereken baskıyı yapmalıyız"
Portekiz’e yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Portekiz Radyo ve Televizyon Kurumu’na (RTP) mülakat veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Vicdani olarak bir halkın aç kalmasına, ölmesine ve onların donmalarına izin veremeyiz. Gerekli miktarda gıda ve barınma imkanının Gazze’ye girişi için İsrail’e ısrar ile gereken baskıyı yapmalıyız" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'e yaptığı çalışma ziyareti kapsamında, Portekiz Radyo ve Televizyon Kurumu'na (RTP) değerlendirmede bulundu.
Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini "tarihi" olarak nitelendiren Fidan, tarafların birbirini tamamladığını söyledi.
Hakan Fidan, Türkiye'nin uzun zamandır AB'ye üye olmak istediğini ancak AB'deki bazı siyasi konular nedeniyle bunun gerçekleşemediğini vurgulayarak, "Ancak biz Türkiye ve Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin de tam üye olmasıyla tam dayanışma içerisinde bir araya gelememesinin tarihi bir talihsizlik olduğunu düşünüyoruz." görüşünü paylaştı.
Dinamik ekonomisi, iyi savunma sanayisi ve genç nüfusuyla Türkiye'nin son derece önemli bir bölgede bulunduğunun altını çizen Fidan, Türkiye'nin askeri gücü ve bölgedeki etkisinin AB ile bütünleşmesiyle tarihi bir işbirliğinin tesis edilebileceğini, bu sayede hem bölgeye hem de dünyanın geri kalanına tarihi fırsat sunabileceklerini kaydetti.
Fidan, "Avrupa Birliği, uluslar üstü bir birlik oluşturabildi ancak hiçbir zaman medeniyetler üstü bir birlik kuramadı. Aslında dünyanın ihtiyaç duyduğu bu medeniyetler üstü birlik, bütünlük" değerlendirmesinde bulunarak, farklı medeniyetlerin aynı çatı altında dünyaya katkıda bulunmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.
TÜRKİYE-PORTEKİZ İLİŞKİLERİ
Portekiz'le ikili ilişkilerin mükemmel seyirde ilerlediğini aktaran Fidan, turizm, ticaret, yatırım, savunma sanayisi ve enerji gibi alanlarda iş çevrelerinin kullanabileceği önemli fırsatlar bulunduğuna işaret etti.
Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel'le ikili anlaşmalar ve üst düzey ziyaretler vasıtasıyla mevcut ilişkileri daha kurumsal hale getirebilmeyi amaçladıklarına değinerek, 3,5 milyar doları aşan ikili ticaret hacmini daha da yükseltmek istediklerini belirtti.
Savunma sanayisi ve turizmdeki işbirliklerine dikkati çeken Fidan, Türk iş insanları ve yatırımcılarının kendilerine dostane bir ortam sağlayan Portekiz'de fırsatları değerlendirdiğini hatırlattı.
TÜRKİYE'NİN ORTA DOĞU VİZYONU
Hakan Fidan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Orta Doğu'da lider konumda olması için büyük bir vizyon ortaya koydu. Bu şu anda nasıl ilerliyor?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yılı aşkın bir süredir tekrar tekrar seçilen liderimiz. Bu Orta Doğu'da çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum değil. Kendisi bölgenin istikrarı, refahı ve güvenliği için bu güçlü lider konumunu ve etkisini kullanıyor."
Refah, istikrar ve güvenliğin, Türk dış politikasının omurgasını oluşturduğunu vurgulayan Fidan, bölgede bu alanlarda daha fazla katkı sağlamak istediklerini aktardı.
Fidan, kuzeyinde ve güneyinde bir dizi farklı siyasi öncelikleri bulunan Türkiye'nin çok önemli bir jeostratejik konumda bulunduğunu dile getirerek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra Suriye, Irak ve ötesinde devam eden bölgesel çatışmalara işaret etti.
"Bütün bu problemli alanlarda, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 20 yılda başardıklarına bakarsanız, öncelikle Türkiye'nin her zaman çatışmaların dışında kalmış olduğunu ve hiçbir zaman çatışmaları teşvik etmediğini görürsünüz" ifadesini kullanan Fidan, Türkiye'nin terörizme karşı son derece etkin bir savaş sürdürdüğünün altını çizdi.
Bakan Fidan, terörizmin sadece güvensizliğin değil, aynı zamanda yolsuzluk ve devlet kurumlarının da kaynağını teşkil ettiğini söyleyerek, terörizmle başarılı mücadelenin bölgeye istikrar getirdiğini sözlerine ekledi.