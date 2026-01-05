Dışişleri Bakanı Fidan: "İsrail'e gereken baskıyı yapmalıyız"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'e yaptığı çalışma ziyareti kapsamında, Portekiz Radyo ve Televizyon Kurumu'na (RTP) değerlendirmede bulundu.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini "tarihi" olarak nitelendiren Fidan, tarafların birbirini tamamladığını söyledi.

Hakan Fidan, Türkiye'nin uzun zamandır AB'ye üye olmak istediğini ancak AB'deki bazı siyasi konular nedeniyle bunun gerçekleşemediğini vurgulayarak, "Ancak biz Türkiye ve Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin de tam üye olmasıyla tam dayanışma içerisinde bir araya gelememesinin tarihi bir talihsizlik olduğunu düşünüyoruz." görüşünü paylaştı.

Dinamik ekonomisi, iyi savunma sanayisi ve genç nüfusuyla Türkiye'nin son derece önemli bir bölgede bulunduğunun altını çizen Fidan, Türkiye'nin askeri gücü ve bölgedeki etkisinin AB ile bütünleşmesiyle tarihi bir işbirliğinin tesis edilebileceğini, bu sayede hem bölgeye hem de dünyanın geri kalanına tarihi fırsat sunabileceklerini kaydetti.

Fidan, "Avrupa Birliği, uluslar üstü bir birlik oluşturabildi ancak hiçbir zaman medeniyetler üstü bir birlik kuramadı. Aslında dünyanın ihtiyaç duyduğu bu medeniyetler üstü birlik, bütünlük" değerlendirmesinde bulunarak, farklı medeniyetlerin aynı çatı altında dünyaya katkıda bulunmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.