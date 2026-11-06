Dışişleri Bakanı Fidan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'ne (KKTC) geldi. Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Diplomatik kaynaklar, görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs meselesindeki son gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Bakan Fidan'ın KKTC'deki temasları kapsamında Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de bir araya gelmesi bekleniyor.