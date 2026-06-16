Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü! "İsrail sadece bölgenin değil dünyanın sorunu"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'daki programına devam eden Fidan, ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

"MUTABAKAT SON DERECE MEMNUNİYET VERİCİ"

Fidan, gerçekleştirdiği basın toplantısında "ABD ile İran arasında varılan mutabakat son derece memnuniyet verici. Hürmüz Boğazı tüm gemilerin geçişine açık tutulmalı. Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi serbest ve kesintisiz geçişe açık tutulması hayati önemde" ifadelerini kullandı.

"ÖNCEĞİMİZ RUSYA VE UKRAYNA'NIN MASAYA DÖNMESİDİR"

Dışişleri Bakanı Fidan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "Önceğimiz Rusya ve Ukrayna'nın masaya dönmesidir" dedi.

ABD-İran anlaşmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Fidan, "Mutabakat, imzaya başarıyla kavuşmalı" şeklinde konuştu.

"İSRAİL SADECE BÖLGENİN DEĞİL DÜNYANIN SORUNU"

İsrail'e karşı ülkelerin bir araya gelmesi gerektiğini belirten Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail sadece bölgenin değil dünyanın sorunu" dedi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör