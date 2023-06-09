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Giriş Tarihi: 9.6.2023 15:48

Dışişleri Bakanı Fidan'a tebrikler sürüyor

Başkan Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından yeni bakanlara tebrik mesajları da sürüyor. Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tebrik mesajları geliyor...

AA
Dışişleri Bakanı Fidan’a tebrikler sürüyor

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Kulubayev, Varhelyi, Popescu ve Tsahkna ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmelerde muhatapları, Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

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Dışişleri Bakanı Fidan'a tebrikler sürüyor
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