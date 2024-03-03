Dışişleri Bakanı Fidan’dan Gazze çıkışı: Artık harekete geçme zamanı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapanış konuşmasını yaptı. İsrail'in aylardır katliam yaptığı Gazze'deki akan kanı durdurmak ve ateşkes için verilen yoğun çabalara değinen Bakan Fidan şunları söyledi: Gazze'deki zulmün durdurulması ADF'nin merkezine oturdu. Yaptığımız görüşmeler ve panellerde bu konunun altı kuvvetle çizildi. Diplomasinin bütün imkânlarını kullandık. Ateşkese yönelik görüşmeler arabulucular vasıtasıyla devam ediyor. Aksayan, anlaşılamayan tarafları konuştuk. Ramazandan önce ateşkese ulaşılması konusunda ciddi bir çaba var. Açlık ve hastalığın kol gezdiği Gazze'de yardımların ulaştırılması için neler yapılabileceği ifade edildi. Birilerinin iznini bekleyerek Gazze'ye yardım ulaştırmak 2 milyon insanın yavaş ve sessiz ölümüne ortak olma manasına geliyor. Artık uluslararası toplumun yerleşik uygulamalarını bir kenara bırakıp tek taraflı adım atılması gerektiğini dile getirenler var ve artık bunu destekliyoruz.(Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov ile yaptığımız görüşmede Kafkaslarda barış sürecini, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği konusunda çeşitli kanallardan yürüyen görüşmeler var. Gerek mültecilerin geri dönüşü, gerek yeni anayasa yazılması, gerek terörizmle mücadele konuları Suriye'de askıda olan konular. Türkiye'nin milli güvenliği ve menfaatini yakından ilgilendiriyor.(ABD Dışişleri Bakanı) Blinken'ın daveti üzerine stratejik mekanizma toplantısı yapmak üzere ABD'ye önümüzdeki hafta bir seyahat planlanmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ABD'de üstünde çalışacağımız bir konu olacak. İki ülkede de seçim atmosferi var.Bölgemizden başlayarak tüm dünyada sürdürülebilir barış için var gücümüzle çalışıyoruz. Katılımcılar forumun kapsayıcılığından etkilediklerini vurguladı, kendilerine etkili network oluşturduğunu ifade ettiler. ADF ye bu yıl 148 ülkeden yaklaşık 4 bin 700 kişi katıldı. Cumhurbaşkanımız 11 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya geldi, ben de 32 mevkidaşımla 32 ikili görüşme yaptım.