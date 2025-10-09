Dışişleri Bakanı Fidan’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Türkiye muazzam bir çaba ortaya koydu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması için muazzam bir çaba ortaya koyduğunu belirterek, sahada ateşkesin takip edileceğini ifade etti.

"TÜRKİYE MUAZZAM BİR ÇABA ORTAYA KOYDU"

Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

"Dün çok önemliydi, Gazze'deki soykırımın durması için bir umut ortaya çıktı. Türkiye muazzam bir çaba ortaya koydu.

"İLK AŞAMANIN 4 ANA HEDEFİ VAR"

Bu aşamadan sonra bizi bekleyen bir kaç tane önemli husus var. İlk aşamanın 4 ana hedefi var. Birinci aşama uygulama planında mutabık kalındı.