Dışişleri Bakanı Fidan’dan Laos ziyareti

Bakan Fidan konuşmasında "İsrail'in, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ön tedbirleri de dahil olmak üzere uluslararası hukuka açıkça meydan okuması, mevcut uluslararası düzenin eksikliklerini ortaya koymaktadır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HEDEFİ ASEAN'IN DİYALOG ORTAĞI OLMAKTIR"

Bakan Fidan konuşmasında ayrıca şu değerlendirmelerde bulundu; "Türkiye, ASEAN'ın Asya-Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki merkezi rolünün farkındadır. Hem geleneksel hem de yeni iş birliği alanlarında mevcut potansiyelimizi tam anlamıyla kullanmak istiyoruz. İş birliğimizi çeşitlendirmenin ve kapsamını proje uygulamalarının ötesine taşımanın tam zamanıdır. Tekrar ifade etmem gerekirse; Türkiye'nin hedefi ASEAN'ın Diyalog Ortağı olmaktır.