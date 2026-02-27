Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'Afganistan-Pakistan' diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afganistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışma gündemine ilişkin 4 ülkenin lideri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’Afganistan-Pakistan’ diplomasisi
DHA

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!