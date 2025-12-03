Dışişleri Bakanı Fidan’ın Brüksel’deki diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile görüştü.

Fidan'ın Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar, Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili konular, Temmuz 2026'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ve Türk savunma sanayisinin NATO üyelerine katkıları masaya yatırıldı.

"İSRAİL'E BASKI YAPILMALI" Fidan, Cooper ile yaptığı görüşmede Gazze'deki durumu ele aldı. Bakan Fidan, Gazze'de ateşkesin sürdürülebilir hale gelmesi ve ihtiyaç duyulan insani yardımın bölgeye girişine izin verilmesi için İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini ifade etti. Fidan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı bitirmeye yönelik müzakerelerde bulunacak çözümün adil ve kalıcı olması gerektiğini vurguladı.