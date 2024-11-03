Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Afrika’da: ‘Amacımız ortaklığımızı genişletmek ve derinleştirmek’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı 3. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın açılışında konuştu. Fidan konuşmasına, konferansın düzenlenmesi için çabaları ve misafirperverlikleri için Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile ekibine teşekkür ederek başladı. Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'e ve Moritanya Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk'a da katkıları için teşekkürlerini sunan Bakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın içten selamlarını ve konferansımızın başarısı için en iyi dileklerini iletmek isterim" ifadelerini kullandı.

Afrika'nın genç ve dinamik nüfusu, kaynakları ve büyüyen pazarıyla 21. yüzyılda daha büyük bir rol oynamaya hazırlandığını belirten Fidan, "Afrika, terörizm, eşitsizlik, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, az gelişmişlik ve düzensiz göç gibi çeşitli karmaşık sorunlarla da karşı karşıyadır. Bunlar küresel sorunlardır, ancak Afrika'nın yıllar içinde elde ettiği başarılardan daha büyük değildir. Türkiye, 'Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler' ilkesine riayetle, 2000'li yılların başında Afrika ülkeleriyle yakın ortaklık başlatmıştır" diye konuştu.

Fidan, Türkiye'nin 2008 yılından bu yana Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olduğunu kaydederek, "Tüm Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi yapılandırılmış, sistematik ve o ülkeye özel bir yaklaşımla ikili olarak geliştirdik. Ayrıca, Afrika Birliği çerçevesinde çok taraflı ilişkilerimizi güçlendirdik. Afrika'nın istikrarına en üst düzeyde önem veriyor ve güvenlik endişelerini ciddiye alıyoruz" dedi.