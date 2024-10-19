Dışışleri Bakanı Hakan Fidan: Bölgesel krizin eşiğindeyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, görüşmelerde bölgesel meseleleri de değerlendirdiklerini aktararak bölgenin son derece büyük bir tehditle karşı karşıya bulunduğunu vurguladı. Fidan, Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in Lübnan'ı da kana bulamaya devam ettiğinin altını çizerek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. İran'ı da bu savaşın içine çekmeye çalışıyor. İran'ın petrol ve nükleer tesislerini vurmakla tehdit ediyor. İsrail'in saldırgan tutumu, İran'ı meşru müdafaaya dönük adımlar atmaya zorluyor" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan şunları kaydetti: "Krizin başından beri yaptığımız uyarıyı tekrarlamak istiyorum. Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı. Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz. Bölge ülkeleri ve bölge dışı aktörler geri dönülemez bir adım atmaktan kaçınmak zorundalar."