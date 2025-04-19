Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cezayir’e gidiyor

Dışişleri Bakanı Fidan, 20-21 Nisan tarihlerinde Cezayir'i ziyaret edecek. Baka Fidan, ziyaret kapsamında Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf'la birlikte Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu'nun (OPG) üçüncü toplantısına eş başkanlık yapacak. Bakan Fidan'ın ayrıca Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edilmesi de öngörülüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, ziyareti vesilesiyle Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu'nun da resmi açılışını gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın görüşmelerde Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un önümüzdeki dönemde Türkiye'yi ziyareti vesilesiyle gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının hazırlıklarını gözden geçirmesi, iki ülke arasındaki ahdi altyapının güçlendirilmesi amacıyla imzalanması öngörülen anlaşmaların müzakere süreçlerini ele alması, Cezayir'le toplam ticaret hacmi için belirlenen 10 milyar dolar hedefine ulaşılması için ekonomik iş birliği alanlarındaki fırsatların verimli şekilde kullanılması gerektiğini vurgulaması, bu bağlamda Türkiye'nin enerji güvenliği açısından Cezayir'le bu alanda mevcut enerji iş birliğinin geliştirilmesine verilen önemin altını çizmesi, Türkiye ile Cezayir arasında savunma sanayii alanında karşılıklı yarar temelinde geliştirilebilecek proje ve ortaklıkları ele alması, Sahel, Libya, Suriye ve Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.