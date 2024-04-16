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Giriş Tarihi: 16.4.2024 21:11

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha’da kritik temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gitti.

İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha’da kritik temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından Ankara'dan ayrıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek üzere saat 19.40'ta Ankara'dan hareket ettiği bildirildi. Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret için gittiği Katar'da yarın Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek.

Doha'daki görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin de ele alınacağı kaydedildi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha’da kritik temaslarda bulunacak
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