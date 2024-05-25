Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Brüksel ziyareti

Yaklaşık son bir aylık sürede Barbados, Trinidad ve Tobago, Jamaika, Bahamalar, resmi olarak Filistin devletini tanırken, İspanya, Norveç ve İrlanda da tanıyacağını açıkladı. Türkiye, her vesileyle ülkelerin Filistin'i tanımalarına yönelik çağrıda bulunuyor. Toplantı, iki devletli çözüme Türkiye'nin verdiği güçlü desteğin vurgulanması açısından uygun bir platform teşkil ediyor.

Öte yandan, Bakan Fidan, Filistin'e yönelik yardımlarını sürdüren uluslararası partnerlerin Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geleceği "Uluslararası Partnerler Toplantısı"na katılacak.

Toplantıda, Filistin Başbakanı Mustafa'nın, hükümetinin öncelikleri ve planları hakkında sunum yapması, bu çerçevede ayrıca Filistin'in karşılaştığı sınamalara ilişkin beklentilerini paylaşması öngörülüyor. Bu toplantı vesilesiyle uluslararası partnerlerin, Filistin hükümetiyle interaktif diyalog yürütmesi söz konusu olacak.

Yeni Filistin hükümetinin öncelikleri, ana hatlarıyla Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin tesisi, buraya insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden imarı, reform gündemi ile ekonomik ve mali istikrar olarak belirtildi. Gazze'ye insani yardımların büyük kısmı Türkiye tarafından sağlanıyor. Türkiye, siyasi olarak da Filistin'e her platformda destek veriyor ve Filistinliler arası birlik çabalarını teşvik ediyor.