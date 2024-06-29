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Giriş Tarihi: 29.6.2024 13:10

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Hırvatistan ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'te Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile bir araya geldi.

İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Hırvatistan ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Bosna-Hersek, Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Hırvatistan'ın Dubrovnik kentine geldi. Bakan Fidan, toplantı marjında Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile görüşme gerçekleştirdi.

ÜÇLÜ TOPLANTININ GÜNDEMİ

Üç ülke arasında 2010 yılında tesis edilen söz konusu istişare mekanizması çerçevesinde bugüne kadar Dışişleri Bakanları düzeyinde 8 toplantı gerçekleştirildi. Son toplantıya Türkiye, 6 Kasım 2020 tarihinde Antalya'da ev sahipliği yaptı. Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması'nın Dubrovnik'te gerçekleştirilecek 9. toplantısında Bosna Hersek'te barış ve istikrarın muhafazası ile vuku bulan güncel gelişmeler ve üç ülke arasında iş birliğinin her alanda artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Toplantı vesilesiyle olumsuz etkileri Balkanlar'da da hissedilen Ukrayna savaşı ve Gazze'de devam eden insani kriz çerçevesinde yaşanan son gelişmeler konusunda da görüş alışverişinde bulunulacak.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Hırvatistan ziyareti
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