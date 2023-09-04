Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Irak’a uyarı: Kerkük’te PKK’ya yer yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün resmi ziyarette bulunduğu İran'da mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Kerkük'te yaşanan olaylar ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Kerkük'ün etnik ve mezhepsel kompozisyon olarak Irak'ın küçük bir modelini teşkil etmekte olduğunu belirten Fidan, "Kerkük'ün huzur ve istikrarı Irak'ın bütününün huzur ve istikrarına doğrudan etki etmektedir. Kerkük'ü barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü olarak görüyoruz" dedi.Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani liderliğinde kurulan hükümetin ülkeye bir istikrar getirdiğini aktaran Fidan, "Böyle bir dönemde, Irak'ın asli ve kurucu unsurları arasında yer alan Türkmen soydaşlarımızın ana yurdu konumundaki Kerkük'te can kaybıyla sonuçlanan gerginliklerin ortaya çıkmasını üzüntü ve büyük kaygıyla karşılamaktayız" dedi.Bu tür gerginliklere mahal verilmemesi gerektiği yönündeki görüşlerin, Irak makamlarıyla daha önce paylaşıldığını vurgulayan Fidan, Kerkük'te son dönemde artış gösteren PKK mevcudiyetine de süratle son verilmesini Irak makamlarından talep ettiklerini vurguladı.Bakan Fidan, "Kerkük yakın zamanda büyük acılar ve katliamlar yaşamış kadim bir şehirdir. Bu şehirdeki hassas toplumsal dengelerin korunması, temsil ve idarede tüm toplumsal kesimlere eşit söz hakkı verilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Bu çerçevede, şehirde tüm kesimlerin eşit bir şekilde temsilinin sağlanması ve idareye katılımını da uzun zamandır biliyorsunuz bu formülü destekliyoruz. Türkmen soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması, Irak'a yönelik politikamızın bildiğiniz gibi ana unsurları arasında yer almaktadır. Türkmen haklarının siyasi pazarlıklara konu edilmesine karşı durmaya ve Türkmenleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Kerkük'te Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) destekçisi bir grubun, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle düzenlediği protestoların ardından çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 4'e, yaralananların ise 15'e yükseldi. Irak Federal Mahkemesi, ordu karargahının boşaltılıp KDP'ye verilmesi kararını durdurdu. Olayların ardından Erbil-Kerkük arasındaki Altınköprü ve Kerkük kent merkezi girişinde güvenlik güçleri tedbirlerini artırdı. Önceki gün ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün sabah kaldırıldı. Erbil Kerkük yolu kontrollü olarak açıldı.