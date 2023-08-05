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Giriş Tarihi: 5.8.2023 19:25

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'Tahıl Koridoru' diplomasisi: Ukrayna ve ABD'li mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ’Tahıl Koridoru’ diplomasisi: Ukrayna ve ABD’li mevkidaşları ile görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılması, Karadeniz'in güvenliği ve NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.

UKRAYNALI MEVKİDALI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimine tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'Tahıl Koridoru' diplomasisi: Ukrayna ve ABD'li mevkidaşları ile görüştü
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