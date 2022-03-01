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Giriş Tarihi: 1.3.2022 23:23 Son Güncelleme: 1.3.2022 23:36

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Türkiye taraf tutmak zorunda değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Türkiye taraf tutmak zorunda değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında Rusya Ukrayan savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ilk müzakere toplantısından netice çıkmayacağını bildiklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye ilkesel bir tutum sergiliyor. Türkiye taraf tutmak zorunda değil." ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, "Biz toplam olarak bugün itibarıyla, yola çıkan vatandaşlarımızla birlikte 8 bin 50 vatandaşımızı tahliye ettik. Hala 6-7 bin vatandaşımız bulunuyor." dedi.

Savaşın 6. gününde Rusya'nın Ukrayna işgali hız kesmeden devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşı son bulmayacak gibi dururken, iki ülke arasındaki ilk müzakere toplantısında sonuç çıkmadı. Tüm gözler yarın yapılacak müzakerelerin 2. oturumuna kilitlenmiş durumda.

"TÜRKİYE İLKESEL BİR TUTUM SERGİLİYOR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında, Rusya Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ilk müzakere toplantısından netice çıkmayacağını bildiklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye ilkesel bir tutum sergiliyor. Türkiye taraf tutmak zorunda değil." ifadelerini kullandı.

"YAPTIRIMLARA KATILMA EĞİLİMİNDE DEĞİLİZ"

Çavuşoğlu, Rusya'ya yaptırımlarla ilgili olarak, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok." dedi.

UKRAYNA'DAKİ TÜRKLERİN TAHLİYESİ

12 Şubat'ta 16 bin kişiye telefon ve SMS ile ulaştıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Biz toplam olarak bugün itibarıyla, yola çıkan vatandaşlarımızla birlikte 8 bin 50 vatandaşımızı tahliye ettik. Hala 6-7 bin vatandaşımız bulunuyor." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Türkiye taraf tutmak zorunda değil
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