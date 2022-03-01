Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Türkiye taraf tutmak zorunda değil

"YAPTIRIMLARA KATILMA EĞİLİMİNDE DEĞİLİZ"

Çavuşoğlu, Rusya'ya yaptırımlarla ilgili olarak, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok." dedi.